Palermo, Mollicone (FDI): “Solo la cultura fermerà modello ‘Gomorra’. Solidarietà alla famiglia”

“Condanniamo senza esitazioni quanto accaduto, ma a Piccolotti e agli esponenti dell’opposizione, che cercano di attribuire responsabilità al ministro Piantedosi, chiedo: dov’erano quando Saviano diffondeva il modello di ‘Gomorra’ ? Questi criminali sono i figli di un mito negativo: pensano che girare armati, con un coltello, o sparare a un coetaneo, sia una prova di coraggio, mentre è solo un gesto di vigliaccheria. La sinistra dovrebbe piuttosto interrogarsi sul modello culturale divisivo che ha contribuito a promuovere attraverso certe fiction. Esprimo la mia solidarietà alla famiglia del giovane intervenuto per sedare la rissa, al sindaco Lagalla, e il mio apprezzamento alle forze dell’ordine per la tempestività con cui hanno individuato e arrestato il responsabile.”