Leone XIV ha ricevuto in udienza il primo ministro d’Ungheria Viktor Orbán

Vatican News
redazione
Da redazione
AgenPress. Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il primo ministro d’Ungheria Viktor Orbán. In un comunicato, la Sala Stampa della Santa Sede riferisce che il premier ha successivamente incontrato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

“Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali – si legge nel comunicato – e l’apprezzamento per l’impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all’importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili”.

Ampio spazio è stato, inoltre, riservato alle questioni europee e particolarmente al conflitto in Ucraina, e alla situazione in Medio Oriente.

