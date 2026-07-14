Una vasta frana si è staccata nelle Dolomiti di Sesto, in Alto Adige. Al momento nessun ferito o disperso

AgenPress. Una vasta frana si è staccata nelle Dolomiti di Sesto, in Alto Adige, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, in seguito a un violento temporale che ha interessato la zona. Le autorità hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca e soccorso per verificare l’eventuale coinvolgimento di escursionisti o alpinisti presenti nell’area al momento del crollo.

Secondo le prime informazioni, il distacco di roccia si è verificato dopo le intense precipitazioni che hanno interessato il gruppo montuoso, provocando il cedimento di una porzione del versante. La zona del rifugio Tre Scarperi è particolarmente frequentata durante la stagione estiva da escursionisti diretti verso le principali cime delle Dolomiti di Sesto, motivo per cui è stato disposto un rapido intervento delle squadre di emergenza.

Sul posto stanno operando il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e le altre strutture di protezione civile, impegnate nelle verifiche lungo i sentieri e nelle aree interessate dalla frana. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali sull’eventuale presenza di feriti o dispersi.

Le operazioni proseguiranno fino a quando sarà esclusa la presenza di persone coinvolte. Nel frattempo le autorità invitano escursionisti e turisti a evitare l’area interessata e a rispettare le eventuali chiusure dei sentieri, poiché il terreno potrebbe risultare ancora instabile dopo il violento episodio di maltempo.