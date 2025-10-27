type here...

Università Campus Bio-Medico di Roma: il Consiglio di Amministrazione nomina la nuova squadra accademica

AgenPress. Il Consiglio di amministrazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, riunitosi oggi, ha nominato la squadra accademica che affiancherà il nuovo Rettore Prof. Rocco Papalia, a partire dal 1° novembre 2025, nell’attuazione delle linee strategiche del suo mandato. Il CdA ha voluto inoltre rendere un sincero riconoscimento al Prof. Eugenio Guglielmelli, che negli ultimi anni ha guidato l’Ateneo con dedizione, e ai membri del Senato Accademico, delle Giunte di Facoltà e ai Delegati del Rettore, che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della didattica, della ricerca e della terza missione, ponendo solide basi per il futuro dell’Università.

La nuova squadra accademica sarà composta da Emiliano SchenaProrettore alla DidatticaSara RamellaProrettrice Terza missioneSimonetta FilippiProrettrice InternazionalizzazioneLeandro PecchiaProrettore RicercaBruno VincenziPreside della Facoltà di Medicina e ChirurgiaAlessio GizziPreside della Facoltà di Ingegneria, Chiara FanaliPreside della Facoltà di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile e One Health.

La Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia include il Preside Bruno Vincenzi, il Vicepreside Antonio Picardi, il Coordinatore della Ricerca e Terza Missione Umberto Vespasiani Gentilucci, e i Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Medicine and Surgery “MedTech”, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Infermieristica, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Fisioterapia.

La Giunta della Facoltà di Ingegneria comprende il Preside Alessio Gizzi, il Vicepreside Marco Papi, il Coordinatore della Ricerca e Terza Missione Domenico Formica e i Presidenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria Industriale, Biomedical Engineering, Ingegneria Biomedica e Ingegneria dei Sistemi Intelligenti.

La Giunta della Facoltà di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile e One Health è guidata dalla Preside Chiara Fanali, dal Vicepreside Emanuele Marconi, dalla Coordinatrice della Ricerca e Terza Missione Laura Dugo e dai Presidenti dei Corsi di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, Food Design e Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile.

Rivolgiamo al Rettore Papalia e alla nuova squadra i migliori auguri di un percorso ricco di risultati e di innovazione“, ha dichiarato il Presidente Carlo Tosti“Siamo certi che il Rettore e la sua squadra sapranno portare avanti con dedizione e lungimiranza la missione dell’Ateneo, promuovendo una formazione integrale della persona, una ricerca scientifica di eccellenza e una terza missione di significativo impatto sociale, guidati dai principi di responsabilità personale, spirito di servizio e benevolenza verso la società e dall’attenzione alla dignità di ogni individuo, nel solco dei valori fondativi cristiani che da sempre ispirano la nostra Università e ne orientano l’impegno educativo, scientifico e sociale.

Con queste nomine, l‘Università Campus Bio-Medico di Roma conferma la propria strategia di sviluppo integrato, puntando a rafforzare la formazione di eccellenza, la ricerca interdisciplinare, l’innovazione e il legame con il territorio e le imprese.

