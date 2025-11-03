type here...

Donald Trump: “Russia e Cina stanno conducendo test nucleari ma non ne parlano”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Russia e Cina stanno conducendo “test sulle armi nucleari ma non ne parlano”.

“Testeremo armi nucleari, come fanno altri paesi. “Sapete, per quanto potenti siano, il mondo è grande. Non si sa necessariamente dove testano. Testano sottoterra, in profondità, dove il mondo non sa davvero cosa sta succedendo. Si avverte una piccola vibrazione. Loro testano e noi no. Dobbiamo farlo anche noi”, ha affermato Trump.

“Quello che sto dicendo è che condurremo test nucleari come fanno gli altri paesi”, ha aggiunto Donald Trump

Tuttavia, il ministro dell’Energia del suo governo, Chris Wright, ha assicurato che non ci saranno “esplosioni nucleari”.  “Si tratta di quelle che vengono chiamate ‘esplosioni non critiche’, il che significa che testeremo altre parti di un’arma nucleare per assicurarci che abbiano la geometria corretta e possano innescare un’esplosione nucleare”, ha spiegato.

 

