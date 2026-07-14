Intervista al Sen. Dott. Scilipoti Isgrò: “La salute riparte dai Consultori. Prevenzione e Tutela della Vita al centro”

AgenPress. Intervista esclusiva al Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, Ginecologo – Medico nei Consultori di Capo d’Orlando e Gioiosa Marea, Presidente di Unione Cristiana.

Domanda. Senatore, si è appena concluso ad Acireale il I° Seminario di Formazione di Unione Cristiana. Che bilancio fa?

Risposta. “Un bilancio molto positivo. Abbiamo formato una nuova classe dirigente sui 4 pilastri: Costituzione, Economia, Geopolitica e Etica. Poi nel secondo giorno abbiamo fatto una Conferenza aperta su Sanità, Tutela alla Vita e Enti Locali con il Dr. Torrisi, il Sindaco Giammusso e l’Ing. Trombetta.

Io parlo anche da medico. Da Ginecologo che lavora tutti i giorni nei Consultori Familiari di Capo d’Orlando e Gioiosa Marea. E lì vedi i veri bisogni della gente.”

Domanda: Cosa vede nei Consultori?

Risposta. “Vedo donne, coppie, famiglie che hanno bisogno di ascolto prima ancora che di ricette. Il Consultorio deve tornare ad essere il cuore della Prevenzione. Facciamo prevenzione oncologica, educazione affettiva e sessuale, sostegno alla gravidanza, alla maternità e alla famiglia. Intercettiamo fragilità prima che diventino emergenze. Questo è il modello che vogliamo portare in tutta Italia: una Sanità che va incontro alle persone.”

Domanda. Ha parlato molto di Prevenzione e Medicina Olistica.

Risposta. “Nel mio lavoro da Ginecologo mi occupo del corpo, ma anche della sfera emotiva e relazionale della donna e della coppia. La Medicina Olistica va integrata: alimentazione, stili di vita, supporto psicologico. Non puoi separare la salute fisica da quella mentale e sociale. E le Case di Comunità vanno proprio in questa direzione. Devono essere dei presidi territoriali dove il cittadino trova il medico, l’ostetrica, lo psicologo. Vicino a casa. Per prevenire e non solo per curare.”

Domanda. E sul tema Vita?

Risposta. “È centrale. Nei Consultori accompagniamo la vita dal suo inizio. Per questo ribadiamo la Tutela della Vita dal concepimento alla fine naturale. Chiediamo di rivedere la Legge 194 in senso più restrittivo, ma con una condizione: dare alle donne alternative vere. Aiuti economici, sostegno psicologico, rete dei Consultori potenziata. Una donna non va lasciata sola.”

Domanda. Altri punti emersi?

Risposta. “Il ruolo fondamentale degli Enti Locali come primo presidio. E due battaglie economiche: restituire la Sovranità Monetaria agli italiani e abolire l’anatocismo bancario che sta strangolando famiglie e imprese.”

Domanda. Chiuda con un messaggio?

Risposta. “Questo seminario è l’inizio del percorso per le Regionali e Politiche. Cerchiamo persone con Valori e Competenza. Il mio impegno è chiaro: da medico e da senatore voglio una Sanità umana, che previene, che tutela la Vita e che mette la persona al centro. Valori, Dignità e Bene Comune. Da questo ripartiamo.”