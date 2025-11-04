Elezioni Sindaco di New York. Trump: “Vi piaccia o no, non avete scelta votate Andrew Cuomo”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha appoggiato l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, democratico da sempre e candidato come indipendente, nelle elezioni per la carica di sindaco di New York City .
Il presidente ha esortato gli elettori a non votare per il candidato repubblicano Curtis Sliwa, affermando che sarebbe stato “un voto per Zohran Mamdani”.
“Vi piaccia o no, non avete scelta votate Andrew Cuomo”, ha scritto Trump su Truth Social.
Un recente sondaggio ha mostrato Mamdani in testa alla corsa con il 44% dei consensi seguito da Cuomo con il 33%. Il terzo candidato Sliwa, invece, si attesta all’11%.
L’appoggio di Trump è arrivato poco dopo la sua intervista alla CBS News, in cui ha ribadito la sua minaccia di trattenere i fondi federali dalla città se Mamdani venisse eletto.
Durante l’intervista, Trump ha anche espresso la sua preferenza per Cuomo rispetto a Mamdani, che ha definito “comunista”.