Elezioni Sindaco di New York. Trump: “Vi piaccia o no, non avete scelta votate Andrew Cuomo”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha appoggiato l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, democratico da sempre e candidato come indipendente, nelle elezioni per la carica di sindaco di New York City .

Il presidente ha esortato gli elettori a non votare  per il candidato repubblicano Curtis Sliwa, affermando che sarebbe stato “un voto per Zohran Mamdani”.

“Vi piaccia o no, non avete scelta votate Andrew Cuomo”, ha scritto Trump su Truth Social.

Un recente sondaggio ha mostrato Mamdani in testa alla corsa con il 44% dei consensi seguito da Cuomo con il 33%. Il terzo candidato Sliwa, invece, si attesta all’11%.

L’appoggio di Trump è arrivato poco dopo la sua intervista alla CBS News, in cui ha ribadito la sua minaccia di trattenere i fondi federali dalla città se Mamdani venisse eletto.

Durante l’intervista, Trump ha anche espresso la sua preferenza per Cuomo rispetto a Mamdani, che ha definito “comunista”.

