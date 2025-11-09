La Cina sospende il divieto di esportazione di alcune terre rare verso gli Stati Uniti

AgenPress. La Cina ha annunciato oggi la sospensione del divieto di esportazione verso gli Stati Uniti di gallio, germanio e antimonio sono a dimostrazione di un nuovo segnale di allentamento delle tensioni commerciali tra i due Paesi.

Tutti e tre gli elementi (gallio, germanio e antimonio) vengono utilizzati, tra le altre cose, per produrre semiconduttori.

La sospensione del divieto è in vigore da domenica fino al 27 novembre 2026, ha affermato il Ministero in una nota.

Il leader cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avevano precedentemente concordato di ridurre i dazi e sospendere altre misure commerciali per un anno.