Malesia: affonda un’imbarcazione con oltre 90 migranti

AgenPress. Un’imbarcazione con a bordo oltre 90 migranti è affondata in una zona di mare al confine tra Malesia e Thailandia, causando la morte di almeno una persona, ha annunciato la polizia, precisando che risultano disperse anche altre due imbarcazioni con a bordo migranti.

Sono in corso le operazioni per localizzare e salvare i sopravvissuti, sei dei quali sono stati trovati vivi. Tra i migranti salvati, tre sono cittadini del Myanmar, due appartengono alla minoranza Rohingya, anch’essi cittadini del Myanmar a maggioranza buddista, e uno è cittadino del Bangladesh.