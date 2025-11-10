Ecuador: 31 morti in violenti incidenti all’interno di una prigione

AgenPress. Trentuno persone sono morte in violenti incidenti all’interno di una prigione di Machala, nel sud-ovest dell’Ecuador, hanno annunciato le autorità carcerarie.

Dopo che inizialmente era stato annunciato che quattro persone erano state uccise in scontri tra detenuti avvenuti nella notte tra sabato e domenica, il servizio penitenziario ha annunciato che altre 27 persone erano state trovate morte per “soffocamento”.

Le autorità hanno riferito di aver rinvenuto 27 cadaveri a seguito di episodi di violenza da quelli scoppiati all’alba. La maggior parte delle vittime è stata “soffocata” che secondo le istituzioni carcerarie ipotizza che siano state impiccate o strangolate.

Nel corso degli anni, le carceri dell’Ecuador sono diventate centri operativi di bande rivali di narcotrafficanti e sono coinvolte in conflitti che hanno causato circa 500 morti dal 2021.

Gli scontri sarebbero stati scatenati in relazione al “trasferimento” di alcuni prigionieri in un nuovo “carcere di massima sicurezza” che il governo del presidente Daniel Noboa sta costruendo nella provincia costiera di Santa Elena e che dovrebbe essere inaugurato entro il mese.