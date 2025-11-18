type here...

Caso Epstein. Trump: “Stai zitta porcellina rivolto ad una giornalista”

AgenPress. A bordo dell’ Air Force One, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato al centro di una scena controversa nei confronti della stampa. Una giornalista della testata Bloomberg lo aveva interrogato riguardo ai documenti recentemente resi pubblici che riguardano Jeffrey Epstein.

Trump si è rivolto alla cronista con l’espressione: «Stai zitta, porcellina».
Prima di pronunciare la frase, ha puntato il dito sul volto della giornalista, gesto che ha rafforzato l’impressione di una risposta aggressiva.

L’episodio ha subito suscitato critiche nei confronti del presidente per la modalità con cui si è rivolto a una giornalista, richiamando questioni di rispetto della stampa e del ruolo pubblico.
È indicativo della tensione costante nei rapporti tra Trump e i media, e in particolare con testate come Bloomberg, che lo hanno interrogato in modo più aggressivo.

L’espressione «Stai zitta, porcellina» è diventata più di un semplice insulto: è un simbolo di come la comunicazione politica contemporanea si intrecci con show mediali, conflitti con la stampa e scandali istituzionali. In un momento in cui lo scandalo Epstein torna al centro dell’attenzione, questo episodio mette in luce uno dei problemi centrali del rapporto fra potere, trasparenza e informazione.

 

