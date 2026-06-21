Aprilia celebra la 10ª edizione dell’Original Festival Cous Cous: sapori, culture e tradizioni del Mediterraneo

Premiata come corrispondente dell’Agenzia Internazionale Stampa Estera AISC News l’imprenditrice Sihem Zrelli

AgenPress. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate apriliana: l’Original Festival Cous Cous, che quest’anno raggiunge il prestigioso traguardo della decima edizione. La manifestazione, organizzata dall’associazione La Palma del Sud, guidata dall’imprenditrice italo-tunisina Sihem Zrelli, si conferma come un importante ponte culturale tra l’Italia, la Tunisia e i popoli del Mediterraneo.

Anche per questa edizione il programma è stato ricco di eventi, colori e sapori. Cuore della manifestazione è stata la tradizionale gara del cous cous, che ha visto sfidarsi chef internazionali provenienti da diversi Paesi, pronti a presentare le proprie interpretazioni del celebre piatto simbolo di incontro e condivisione tra culture diverse.

Accanto alla competizione gastronomica non sono mancate dimostrazioni culinarie dal vivo, degustazioni di specialità mediterranee e momenti dedicati alla scoperta delle tradizioni gastronomiche del Nord Africa e del Sud Europa. Il pubblico ha assistito alla preparazione del cous cous secondo le antiche ricette tramandate di generazione in generazione, vivendo un’esperienza autentica tra profumi e sapori.

L’Original Festival Cous Cous non è stato soltanto dedicato alla gastronomia, ma anche a spettacoli folklorici, balli tradizionali, canti popolari ed esibizioni artistiche che hanno raccontato le radici e le identità culturali dei popoli del Mediterraneo. Un viaggio ideale tra tradizioni, musica e folklore che da sempre caratterizza la manifestazione.

«Questo festival rappresenta un messaggio di dialogo, integrazione e amicizia tra i popoli – sottolinea Sihem Zrelli –. Da dieci anni lavoriamo per valorizzare le culture del Mediterraneo attraverso il linguaggio universale del cibo e delle tradizioni».

Nel corso dell’evento è stato inoltre celebrato un importante riconoscimento per la presidente dell’associazione. Il professor Foad Aodi ha infatti consegnato a Sihem Zrelli la tessera di corrispondente dell’Agenzia Internazionale Stampa Estera AISC News, un attestato che premia il suo impegno nella promozione del dialogo interculturale, dell’informazione e della cooperazione tra le comunità italiane e arabe.

L’Original Festival Cous Cous è una grande festa dei popoli, capace di unire tradizioni, gastronomia e cultura in un clima di amicizia e condivisione, confermando Aprilia come punto di riferimento per il dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo.

Aurelio Coppeto