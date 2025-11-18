Polonia: dietro il sabotaggio ai treni probabilmente ci sono i servizi segreti russi

AgenPress. Tutto indica che i servizi segreti russi hanno ordinato il sabotaggio alle ferrovie polacche che ha danneggiato una linea ferroviaria in direzione dell’Ucraina nel fine settimana, ha dichiarato oggi un portavoce del Ministero dei servizi speciali.

È la prima volta che un funzionario della sicurezza polacco insinua pubblicamente che dietro l’esplosione, definita dal primo ministro Donald Tusk un “atto di sabotaggio senza precedenti”, ci sia la Russia.

Rispondendo a una domanda sulle indagini sull’incidente, il portavoce Jacek Dobrzynski ha dichiarato ai giornalisti che le autorità stanno “mettendo insieme le prove, raccogliendo informazioni e verificando quelle raccolte finora”.

“Bisogna tenere presente che coloro che hanno ordinato (il sabotaggio) – e tutto indica che si tratti dei servizi segreti russi – vorrebbero molto sapere in quale direzione si stanno muovendo le azioni della polizia e dei servizi di sicurezza interna”, ha affermato.

Questa mattina il governo ha tenuto una riunione d’urgenza del Comitato per la sicurezza nazionale, con la partecipazione di comandanti militari, capi delle forze armate e un portavoce presidenziale, in merito al presunto attacco.