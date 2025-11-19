Colombia. Il guerrigliero più ricercato minaccia di interrompere le elezioni presidenziali

AgenPress. Il guerrigliero più ricercato della Colombia, noto con il nome di battaglia Ivan Mordisco, ha minacciato in un video di impedire lo svolgimento delle elezioni presidenziali del 2026.

Sotto la pressione degli Stati Uniti, che chiedono misure più incisive per combattere il traffico di droga, il presidente socialdemocratico Petro ha ordinato un aumento degli attacchi contro i gruppi armati. La scorsa settimana, gli attentati hanno ucciso un totale di 28 presunti ribelli.

Ivan Mordisco, il leader fuggitivo della fazione più potente degli ex dissidenti delle FARC, ha descritto questi attentati come una “dichiarazione di guerra” da parte del presidente della Colombia Gustavo Petro.

Visibilmente emaciato, affiancato da due uomini in uniforme ha avvertito che ci sarebbero state conseguenze in vista delle elezioni dell’anno prossimo, quando sarebbe stato scelto il successivo presidente della Colombia.

“Vogliamo che il processo elettorale del 2026 si svolga con il minor numero possibile di feriti, ma di fronte all’avanzata del campo dei guerrafondai, non abbiamo altra scelta che prendere posizione per difendere le nostre terre” – ha affermato.

Lo stesso presidente colombiano e le autorità hanno riconosciuto che almeno 15 minorenni sono stati uccisi in quattro attentati perpetrati dalle forze armate da agosto, un fatto che ha scatenato reazioni di rabbia nel Paese.

Le azioni di Gustavo Petro dimostrano l’intenzione di “placare gli americani assetati del sangue dei bambini colombiani”, ha twittato Ivan Mordisco.

Il governo offre una ricompensa di un milione di dollari per informazioni che portino all’arresto di questo leader ribelle, la cui fazione rifiuta l’accordo di pace del 2016 che ha portato al disarmo, allo scioglimento e alla trasformazione in partito politico delle ex FARC.

Il cammino verso le elezioni del 2026 è già stato segnato dall’assassinio del senatore di destra Miguel Uribe, morto ad agosto dopo due mesi di ricovero in ospedale. Il presidente Petro ha attribuito l’omicidio al narcotraffico e a gruppi di guerriglia, tra cui Ivan Mordisco.