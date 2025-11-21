Gaza. Medici Senza Frontiere: “donne e bambini sono stati feriti dall’esercito israeliano”

AgenPress. L’organizzazione Medici Senza Frontiere (MSF) ha dichiarato che questa settimana i suoi medici a Gaza hanno curato donne e bambini palestinesi feriti a causa di attacchi aerei e colpi d’arma da fuoco israeliani, quasi sei settimane dopo l’attuazione di un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Secondo l’organizzazione MSF, da mercoledì il personale medico nel nord e nel sud di Gaza ha curato donne e bambini con fratture esposte e ferite da arma da fuoco agli arti e alla testa. MSF ha affermato che l’assistenza medica è stata fornita agli ospedali e alle cliniche di Gaza City, nel nord, e di Rafah, nel sud.

Una bambina di nove anni ha ricevuto cure mediche mercoledì in un ospedale di Gaza City per una ferita al viso causata dal fuoco di un drone israeliano, ha riferito MSF, citando un’infermiera di Gaza.

Israele e Hamas si accusano a vicenda di continue violazioni del cessate il fuoco, nonostante questo sia ancora ufficialmente in vigore.

L’esercito israeliano ha dichiarato che dal 10 ottobre ha ucciso individui definiti “terroristi” che attraversavano la Linea Gialla e ha effettuato attacchi che, a suo dire, erano una rappresaglia per gli attacchi ai suoi soldati.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, dall’11 ottobre sono stati uccisi a Gaza dall’esercito israeliano 312 palestinesi.

Almeno 67 bambini sono stati uccisi in incidenti legati al conflitto da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza, ha dichiarato oggi l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia.

“Decine di altri sono rimasti feriti. Si tratta di una media di quasi due bambini uccisi ogni giorno dall’entrata in vigore del cessate il fuoco”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il portavoce dell’UNICEF Ricardo Pires.

L’UNICEF ha annunciato ieri che una bambina è stata uccisa in un attacco aereo a Khan Younis, nella parte orientale della Striscia di Gaza, insieme ai suoi genitori. Mercoledì, sette bambini sono stati uccisi in attacchi aerei a Gaza City e nel sud, secondo l’UNICEF.

L’esercito israeliano afferma che tre dei suoi soldati sono stati uccisi in attacchi a Gaza dall’inizio del cessate il fuoco.