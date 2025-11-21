Test ammissione Medicina. Codacons studia ricorso al TAR, possibile annullamento prova

AgenPress. Dopo la pubblicazione di foto e video dei test d’ammissione ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a esame in corso, il Codacons studia un ricorso al Tar del Lazio in favore degli studenti che hanno sostenuto la prova.

Quanto accaduto non solo viola le regole sulle prove di ammissione universitarie, ma danneggia gli studenti attraverso una potenziale alterazione dell’esito degli esami – spiega l’associazione – La pubblicazione di foto e video dei test circolati su web e social network ha fatto venire meno il principio di segretezza della prova scritta, fondamentale se si considera che il superamento dei test è indispensabile per poter continuare gli studi di Medicina: solo chi rientrerà nei posti disponibili nella graduatoria nazionale potrà infatti frequentare il secondo semestre.

Stiamo dunque valutando la possibilità di presentare un ricorso al Tar per conto di tutti gli studenti che hanno sostenuto la prova, e per chiedere alla giustizia amministrativa di pronunciarsi sulla validità dell’esame a fronte delle violazioni riscontrate – conclude il Codacons.