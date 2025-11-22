Donald Trump incontra nello Studio Ovale il Sindaco di New York Mamdani

AgenPress. Per mesi, Donald Trump ha messo in guardia i newyorkesi dall’eleggere Zohran Mamdani come sindaco, definendolo un ” lunatico comunista “. Mamdani, nel frattempo, ha definito Trump un “despota”.

Tutto ciò è stato messo in uno straordinario incontro nello Studio Ovale, il primo incontro di persona tra i due uomini.

Trump si è mostrato estremamente elogiativo nei confronti di Mamdani “Ho incontrato un uomo molto razionale”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale dopo l’incontro privato . “Ho incontrato un uomo che… vuole davvero vedere New York tornare grande”.

“Farò davvero il tifo per lui”, ha aggiunto Trump.

In piedi accanto al presidente, Mamdani ha descritto l’incontro come “produttivo” e “incentrato su un luogo di ammirazione e amore condivisi, che è New York City e la necessità di garantire prezzi accessibili ai newyorkesi”.

Trump ha addirittura affermato che si sarebbe sentito a suo agio a vivere a New York City con Mamdani come sindaco, affermando che avevano più cose in comune di quanto si aspettasse.

“Sì, lo farei, soprattutto dopo l’incontro”, ha detto Trump. “Assolutamente. Siamo d’accordo su molto più di quanto avrei pensato. Voglio che faccia un ottimo lavoro e lo aiuteremo a farlo.”

Il presidente ha aperto il suo discorso congratulandosi con Mamdani per la vittoria e per aver condotto “una gara incredibile contro tante persone intelligenti”. Il presidente ha aggiunto che i due hanno parlato di alloggi, cibo ed energia.

“Penso che avremo, si spera, un sindaco davvero eccezionale”, ha detto Trump. “Più bravo sarà, più sarò felice. Dirò che non c’è differenza di partito. Non c’è differenza in niente, e lo aiuteremo a realizzare il sogno di tutti: avere una New York forte e sicura”.

Mamdani ha osservato, parlando con i giornalisti giovedì, che è consuetudine che il sindaco entrante di New York incontri il presidente.

“Abbiamo parlato di affitto, di generi alimentari, di utenze, dei diversi modi in cui le persone vengono espulse”, ha detto Mamdani . “E ho apprezzato il tempo trascorso con il presidente. Ho apprezzato la conversazione. Non vedo l’ora di lavorare insieme per garantire questa accessibilità economica ai newyorkesi”.

Contattato dopo l’incontro, un alto funzionario della Casa Bianca ha affermato che la discussione “non avrebbe potuto andare meglio!”