Israele annuncia di aver lanciato un nuovo attacco nel sud del Libano

AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso ieri, in un attacco nel sud del Libano, un uomo accusato di aver lanciato attacchi contro Israele.

Israele ha recentemente intensificato i suoi attacchi nel Libano meridionale, affermando di prendere di mira il gruppo islamista Hezbollah, che accusa di essersi riarmato violando un cessate il fuoco entrato in vigore al confine settentrionale circa un anno fa.

Le autorità libanesi accusano spesso Israele di violare il cessate il fuoco continuando ad attaccare il loro territorio.

