Jair Bolsonaro rompe il braccialetto elettronico e tenta di evadere

AgenPress. L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari da mesi, è stato posto portato in carcere dopo che un giudice lo ha accusato di aver tentato di rompere il suo braccialetto elettronico con l’obiettivo di evadere.

Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di carcere per un tentativo di colpo di stato mirato a impedire il ritorno al potere del suo avversario Luiz Inácio Lula da Silva.

Il settantenne è stato condotto oggi presso la sede della Polizia Federale di Brasilia. Il giudice Alexandre de Moraes ha chiarito che si tratta di una detenzione temporanea e non dell’esecuzione di una pena.

Secondo il giudice, Bolsonaro avrebbe tentato di rompere il suo braccialetto elettronico nella speranza di fuggire durante una manifestazione organizzata per la sera dai suoi amici nei pressi della sua residenza. Il giudice ha parlato di “alto rischio di fuga”. Si noti che molte ambasciate si trovano vicino alla residenza di Bolsonaro, tra cui l’ambasciata degli Stati Uniti.