Le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato che una seconda nave è stata colpita nello Stretto di Hormuz

AgenPress. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato oggi di aver colpito e messo fuori uso una seconda imbarcazione nello Stretto di Hormuz e di aver preso di mira con missili balistici la strategica base aerea statunitense di Al Udeid, in Qatar, distruggendo, a loro dire, il centro di manutenzione degli aerei da combattimento e una struttura di comando e controllo.

L’esercito iraniano ha inoltre annunciato che le sue forze aerospaziali hanno condotto un pesante attacco contro le piattaforme di supporto e rifornimento di una portaerei statunitense nel porto di Duqm, in Oman, nella terza fase della sua risposta a quello che ha definito un “attacco” militare statunitense.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha aggiunto che l’operazione aveva come obiettivo i centri di supporto logistico per le navi della marina statunitense.