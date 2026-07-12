Nuova ondata di attacchi americani contro l’Iran

AgenPress. Le forze armate statunitensi hanno lanciato oggi nuovi attacchi contro l’Iran, in risposta al fuoco aperto dai cannoni contro una nave nello Stretto di Hormuz.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran “in seguito all’attacco non provocato del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche contro la M/V GFS Galaxy, una nave portacontainer battente bandiera cipriota che navigava nello Stretto di Hormuz”.

Secondo l’aggiornamento del CENTCOM, “un membro dell’equipaggio risulta disperso e la nave non è in grado di proseguire il viaggio a causa dell’incendio scoppiato e dei gravi danni subiti dalla sala macchine”.