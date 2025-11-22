Piano di pace Ucraina. Macron: “Senza deterrenza, i russi torneranno”

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il piano di pace presentato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina è una buona base di elaborazione, ma deve essere rivisto con la partecipazione degli europei.

“È emerso un piano di pace, che incorpora idee molto familiari, indipendentemente dal fatto che ci sia stato un accordo o meno. È positivo che proponga la pace e riconosca elementi importanti in materia di sovranità e garanzie di sicurezza”, ha dichiarato il presidente francese ai giornalisti a margine del vertice del G20 in Sudafrica.

“Ma si tratta di una base di lavoro che deve essere rivista, come abbiamo fatto l’estate scorsa, perché questo piano, in primo luogo, non è stato discusso con gli europei”, ha affermato.

“Tuttavia, pone molte questioni agli europei. I beni congelati sono nelle mani degli europei. L’integrazione europea dell’Ucraina è nelle mani degli europei”, ha affermato.

“Dato che tutto ciò che fa la NATO è nelle mani dei suoi membri…e quindi ci sono molte cose che semplicemente non possono essere una proposta americana, è necessaria una consultazione più ampia”, ha aggiunto.

Commentando il contenuto del piano di Trump, Emmanuel Macron ha sottolineato che “senza deterrenza, i russi torneranno”.

“Sappiamo che se non ci sarà alcun elemento di deterrenza” in un piano di pace per l’Ucraina, “i russi torneranno e non manterranno la promessa”, ha avvertito.

Il presidente francese ha inoltre annunciato che i paesi che sostengono l’Ucraina si incontreranno martedì pomeriggio tramite videoconferenza.

“Martedì pomeriggio terremo un incontro per coordinarci sulla questione e valutare i progressi compiuti durante i negoziati che si terranno nei prossimi giorni a Ginevra”, ha affermato.