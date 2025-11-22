Stati Uniti, Russia e Cina boicottano il G20. Assenti anche Messico e Argentina

AgenPress. Il vertice di due giorni delle principali economie del Gruppo delle G20 inizia oggi a Johannesburg, in Sudafrica, in un clima di assenza di molti leader e di difficili consultazioni sul piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, sono tra coloro che hanno annullato la loro partecipazione al primo vertice del G20 nel continente africano. Saranno assenti anche i leader di Messico e Argentina.

L’amministrazione Trump accusa il governo sudafricano di opprimere i proprietari terrieri bianchi. Il Sudafrica respinge le accuse come infondate.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, sta concentrando le discussioni su temi di solidarietà, uguaglianza e sostenibilità. Tra le sue priorità principali rientrano la riduzione del debito nei paesi emergenti e in via di sviluppo, una giusta transizione energetica, l’uso equo e pulito dei minerali delle terre rare, un’equa condivisione degli oneri per la protezione del clima e la sicurezza alimentare.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato i membri del G20 a “usare la loro influenza e la loro voce per porre fine ai conflitti che causano così tanta morte, distruzione e destabilizzazione in tutto il mondo”.