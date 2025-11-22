type here...

Vance: qualsiasi piano di pace dovrebbe proteggere la sovranità dell’Ucraina

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Qualsiasi piano per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina dovrebbe proteggere la sovranità dell’Ucraina ed essere accettabile per entrambi i paesi, ha scritto venerdì il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance sul sito web X.

Vance, tuttavia, ha liquidato come “fantasia” la convinzione che l’Ucraina avrebbe potuto vincere se gli Stati Uniti avessero dato a Kiev più soldi o armi o imposto più sanzioni a Mosca.

Trump ha confermato di aver dato all’Ucraina tempo fino a giovedì per accettare il piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Rispondendo al commento di un giornalista di Fox News secondo cui il piano prevede la rinuncia dell’Ucraina a parte del territorio che ancora controlla, ha affermato che “lo perderà in brevissimo tempo”.

Axios ha pubblicato giovedì i dettagli di un piano di pace in 28 punti per l’Ucraina negoziato da Stati Uniti e Russia. Secondo il piano, Kiev si impegnerà, tra le altre cose, a non aderire alla NATO, a limitare il proprio esercito a 600.000 uomini e a cedere parte del territorio alla Russia.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits