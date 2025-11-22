Vance: qualsiasi piano di pace dovrebbe proteggere la sovranità dell’Ucraina

AgenPress. Qualsiasi piano per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina dovrebbe proteggere la sovranità dell’Ucraina ed essere accettabile per entrambi i paesi, ha scritto venerdì il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance sul sito web X.

Vance, tuttavia, ha liquidato come “fantasia” la convinzione che l’Ucraina avrebbe potuto vincere se gli Stati Uniti avessero dato a Kiev più soldi o armi o imposto più sanzioni a Mosca.

Venerdì mattina, dopo aver parlato con Vance, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il suo Paese rispetta il desiderio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di porre fine alla guerra e accoglie con favore qualsiasi proposta realistica in merito.

Trump ha confermato di aver dato all’Ucraina tempo fino a giovedì per accettare il piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Rispondendo al commento di un giornalista di Fox News secondo cui il piano prevede la rinuncia dell’Ucraina a parte del territorio che ancora controlla, ha affermato che “lo perderà in brevissimo tempo”.

Axios ha pubblicato giovedì i dettagli di un piano di pace in 28 punti per l’Ucraina negoziato da Stati Uniti e Russia. Secondo il piano, Kiev si impegnerà, tra le altre cose, a non aderire alla NATO, a limitare il proprio esercito a 600.000 uomini e a cedere parte del territorio alla Russia.