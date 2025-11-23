L’sercito ucraino ha colpito una centrale elettrica nell’Oblast di Mosca

AgenPress. L‘esercito ucraino avrebbe colpito la centrale termoelettrica di Shatura, nell’oblast’ di Mosca. Alcuni video pubblicati sui social mostrano una grande esplosione e il successivo incendio che si è sviluppato nell’impianto.

La centrale termoelettrica di Shatura si trova a circa 120 chilometri a est della capitale russa, nella periferia dell’Oblast di Mosca.

Il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin aveva riferito che due droni ucraini erano stati abbattuti mentre erano in rotta verso la capitale. Anche Rosaviatsiya, l’autorità aeronautica russa, aveva riferito che l’aeroporto Žukovskij di Mosca aveva temporaneamente sospeso le operazioni a causa della presenza di droni nella regione.

L’Ucraina lancia regolarmente attacchi contro strutture militari e industriali in Russia e nei territori occupati dalla Russia, affidandosi principalmente a droni sviluppati internamente.

Non sono state immediatamente fornite informazioni sull’entità dei danni causati o sulle possibili vittime.

L’attacco avviene mentre Kiev intensifica gli attacchi contro le infrastrutture russe di petrolio, gas ed energia, una fonte fondamentale di entrate per Mosca che contribuisce ad alimentare la sua invasione totale dell’Ucraina.

Negli ultimi mesi, Mosca ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine nel tentativo di far precipitare l’Ucraina in un altro rigido inverno.