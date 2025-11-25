type here...

Cuzzupi: 25 novembre, un giorno da far diventare ogni giorno

Cronaca
redazione
Da redazione
AgenPress. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Segretario Nazionale UGL Scuola nonché Consigliere Superiore della Pubblica Istruzione, Ornella Cuzzupi, ha rilasciato una dichiarazione che esprime in termini forti il valore da dare a questa giornata e l’importanza che un tema del genere deve assumere per l’itera comunità.

Di seguito riportiamo il testo della dichiarazione:

La violenza sulle donne va ricordata, contrastata e combattuta ogni giorno. Solo facendo questo e in modo determinato, a partire dalle scuole, potremo sperare in un giorno dove donna e violenza saranno termini lontani tra loro”. 

Parole che esprimono una linea chiara che sottolinea l’importanza di perseverare sulla strada dell’educazione al rispetto e del contrasto alla violenza contro le donne non solo ricordandosene nelle giornate dedicate all’argomento, seppure importanti nel loro aspetto di attenzione verso il problema, ma quotidianamente a partire dalle scuole, così come stabilito dalle indicazioni ministeriali.

Su tale aspetto il Segretario Nazionale UGL Scuola ricorda l’impegno profuso dalla propria Organizzazione a favore della parità di genere e nel contrasto alla violenza sulle donne.

