type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Stampa ignora riforma del Papa”

Vatican News
redazione
Da redazione
- Advertisement -
(@Vatican Media)
- Advertisement -

AgenPress. “Nel silenzio generale dei media, il giorno di Cristo Re Papa Leone ha promulgato il nuovo regolamento sulla Curia romana che ha tre aspetti importanti da non valutare come formalismo ma sostanza.

In primo luogo ha imposto che i curiali prima di lasciare interviste debbano passare per ufficialità dal Dicastero delle Comunicazioni sociali al fine di evitare malintesi e parole il libertà. Poi si impone ai chierici e ufficiali di Curia vescovi e preti di vestire da preti. Non è formalismo ma rispetto dei ruoli ed infine decoro nelle condotte e regolamenti.

È la prova che anche in ambito ecclesiastico assieme al contenuto ha importanza il contenitore dopo anni di deriva e di rifiuto della necessaria esteriorità del prete che non solo deve esserlo ma anche apparire.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits