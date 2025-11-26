Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Stampa ignora riforma del Papa”

AgenPress. “Nel silenzio generale dei media, il giorno di Cristo Re Papa Leone ha promulgato il nuovo regolamento sulla Curia romana che ha tre aspetti importanti da non valutare come formalismo ma sostanza.

In primo luogo ha imposto che i curiali prima di lasciare interviste debbano passare per ufficialità dal Dicastero delle Comunicazioni sociali al fine di evitare malintesi e parole il libertà. Poi si impone ai chierici e ufficiali di Curia vescovi e preti di vestire da preti. Non è formalismo ma rispetto dei ruoli ed infine decoro nelle condotte e regolamenti.

È la prova che anche in ambito ecclesiastico assieme al contenuto ha importanza il contenitore dopo anni di deriva e di rifiuto della necessaria esteriorità del prete che non solo deve esserlo ma anche apparire.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.