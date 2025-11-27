Leone XIV in volo verso Ankara

AgenPress. È iniziato il primo viaggio apostolico di Papa Leone che lo porterà prima in Turchia, in occasione del 1700.mo anniversario del primo Concilio di Nicea, mentre il secondo Paese che visiterà sarà il Libano a partire da domenica 30 novembre.

Il volo di Ita Airways con a bordo il Pontefice, il seguito e numerosi giornalisti, è decollato alle ore 7.58 dalla pista dell’aeroporto di Fiumicino. Alle 12.30 è previsto l’arrivo ad Ankara, in Turchia, da dove poi ripartirà in serata per giungere ad Istanbul.

Leone XIV è il quinto Pontefice a visitare la Turchia, motto del suo viaggio nel Paese è “Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo”.