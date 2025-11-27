type here...

Sparatoria vicino alla Casa Bianca. L’USCIS: “Sospese tutte le domande di immigrazione per i cittadini afghani”

AgenPress. L’Ufficio federale per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) ha annunciato di aver sospeso a tempo indeterminato l’elaborazione delle domande di immigrazione per i cittadini afghani dopo che due soldati della Guardia Nazionale sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco nei pressi della Casa Bianca.

Il presunto aggressore è originario dell’Afghanistan ed è un ex ufficiale dell’esercito statunitense.

Il presidente Donald Trump ha definito l’attacco un “atto di terrorismo”, aggiungendo che il sospettato è arrivato negli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021.

Trump ha annunciato che tutte le persone arrivate dall’Afghanistan durante la presidenza di Joe Biden saranno sottoposte a controlli di sicurezza. ” Dobbiamo adottare tutte le misure necessarie per garantire l’espulsione di qualsiasi cittadino straniero da qualsiasi Paese che non appartenga a questo Paese e che non apporti alcun beneficio al nostro Paese. Se non possono amare il nostro Paese, non li vogliamo”, ha aggiunto il presidente.

“La protezione e la sicurezza della nostra patria e del popolo americano restano il nostro unico obiettivo e la nostra missione”, ha assicurato l’agenzia federale per la cittadinanza e l’immigrazione sul portale X.

