“Volontari per un Giorno”: i clown di Teniamoci per Mano APS portano i Panettoni del Sorriso in oltre 30 piazze d’Italia

AgenPress. Teniamoci per Mano APS torna nelle piazze italiane con l’iniziativa nazionale “Volontari per un Giorno”, un grande evento di solidarietà che coinvolgerà oltre 30 piazze in tutta Italia. I volontari clown dell’associazione accoglieranno cittadini e famiglie per la distribuzione dei Panettoni del Sorriso, simbolo di un Natale dedicato alla gentilezza e alla cura, in un abbraccio collettivo che parte dal cuore delle città e arriva fino ai luoghi di maggiore fragilità.
Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti dell’associazione a sostegno della clownterapia, attività che attraverso il sorriso, il gioco e la relazione empatica contribuisce a ridurre ansia, paura e solitudine in contesti come ospedali, case di riposo, strutture per persone con disabilità e nelle periferie. Un sostegno concreto che, ogni giorno, porta benessere emotivo a bambini, adulti e anziani in situazioni delicate.
Attiva dal 2010, Teniamoci per Mano APS è oggi una delle realtà di clownterapia più diffuse in Italia, contando oltre 1000 volontari impegnati settimanalmente su tutto il territorio nazionale. Il loro obiettivo è semplice e potentissimo: trasformare il sorriso in uno strumento di cura.
Con “Volontari per un Giorno”, l’associazione vuole offrire a tutti la possibilità di fare parte di questa missione, anche solo per un giorno.
Diventa anche tu “Volontario per un Giorno”
Chiunque lo desideri potrà unirsi ai clown nelle piazze e partecipare attivamente alla distribuzione dei Panettoni del Sorriso. Un modo concreto per vivere l’esperienza della solidarietà e contribuire in prima persona alla diffusione del sorriso.
ELENCO COMPLETO
VERONA
- Sommacampagna (VR) – Angolo Via Gidino
30 novembre: 09:30–12:30 / 16:00–19:30
VENEZIA
- Isola di Scorzè (VE) – Mercatino Natalizio di Scorzè, Piazza 1 Maggio
30 novembre
FIRENZE
- Certaldo (SI) – Piazza Boccaccio
30 novembre
SIENA
- Abbadia San Salvatore – Viale Roma 2, davanti ai portici del Comune
6 dicembre
FROSINONE
- Frosinone – Piazza Don Carlo Cervini • 29/30 novembre
- Isola del Liri (FR) – Piazza XX Settembre / Galleria Pisani • 29/30 novembre
- Supino – Piazza Kennedy • 29/30 novembre
- Ceccano (FR) – Piazza XXV Luglio • 29/30 novembre
- San Giovanni Incarico – Piazza Regina Margherita / Falcone Borsellino • 29/30 novembre
- Anagni – Viale Regina Margherita (davanti Bar Rossi) • 29/30 novembre
- Alatri – Piazza Santa Maria Maggiore • 29/30 novembre
ROMA
- Albano Laziale – Piazza San Pietro • 29/30 novembre
- Roma – Plateatico Piazza Testaccio • 29/30 novembre
AURUNCO
- Minturno – Piazza Rotelli • 29 novembre pomeriggio
- Castelforte (Latina) – Piazza Giovanni Paolo II • 30 novembre mattina
CASERTA
- Villa Literno – Piazza G. Marconi (con patrocinio) • 29/30 novembre
- Cancello ed Arnone – Piazzale Parrocchia Maria SS delle Grazie • 30 novembre mattina
- San Leucio (Caserta) – Agrigarden, Via Pasquale Tenga 66/68 • 29 novembre mattina
- Caserta – Palazzo Paternò, Via San Carlo • 29 novembre mattina
- Grazzanise – Auditorium Padre Francesco Monticelli • 29 novembre 15:30–19:00
- Caserta – Piazzale Parrocchia Buon Pastore, Piazza Pitesti • 29 novembre pomeriggio
- Grazzanise – Chiesa San Giovanni Battista, Piazzetta Emiliana • 30 novembre 08:30–13:00
NAPOLI
- Pompei – Piazza Bartolo Longo • 30 novembre tutto il giorno
- Grumo Nevano – Santuario Mariano, Via Madonna del Buon Consiglio • 30 novembre 08:30–13:00
AVELLINO
- Avellino – Corso Vittorio Emanuele (di fronte alla villa comunale) • 29 novembre 09:00–13:00 / 30 novembre 15:00–20:00
- Atripalda – Piazza Umberto I • 30 novembre 09:00–13:00
SALERNO
- Spiano (Mercato San Severino) – Piazzale Chiesa Santa Croce / Piazza XXIV Ottobre •
29 novembre 15:00–20:00
BARI
- Bari – Via Sparano • 30 novembre tutto il giorno
GARGANO
- Monte Sant’Angelo – Piazza della Libertà • 30 novembre tutto il giorno
MESSINA
- Santa Teresa di Riva – Chiesa della Madonna di Porto Salvo • 30 novembre 11:00–17:00
- Milazzo – Via Giacomo Medici (isola pedonale) • 29/30 novembre 11:00–17:00
- Lipari – Corso Vittorio Emanuele alla Palma • 29/30 novembre 11:00–17:00
- San Filippo del Mela – Olivarella, Chiesa Maria Immacolata • 29/30 novembre 11:00–17:00
CATANIA / ISPICA
- Catania – Via Etnea 274 • 29/30 novembre
NICOSIA / ENNA
- Enna – Piazza 6 Dicembre • 29/30 novembre 09:30–13:00 / 16:00–19:30
- Nicosia – Piazza Garibaldi • 29/30 novembre 09:30–13:00 / 16:00–19:30
- Regalbuto – Piazza Vittorio Veneto • 29 novembre 17:00–20:00 / 30 novembre 09:30–12:30 e 16:30–19:30
PALERMO
- Casteldaccia (PA) – Piazza Madrice • 29/30 novembre tutto il giorno
- Bagheria – Piazza Vittorio Emanuele III • 29/30 novembre tutto il giorno
TRAPANI
- Trapani – Viale Regina Margherita (ingresso villa) • 29/30 novembre tutto il giorno
CAGLIARI
- Cagliari – Piazza Garibaldi • 30 novembre tutto il giorno
- Cagliari – Piazza Costituzione • 29 novembre tutto il giorno