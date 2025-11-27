“Volontari per un Giorno”: i clown di Teniamoci per Mano APS portano i Panettoni del Sorriso in oltre 30 piazze d’Italia

AgenPress. Teniamoci per Mano APS torna nelle piazze italiane con l’iniziativa nazionale “Volontari per un Giorno”, un grande evento di solidarietà che coinvolgerà oltre 30 piazze in tutta Italia. I volontari clown dell’associazione accoglieranno cittadini e famiglie per la distribuzione dei Panettoni del Sorriso, simbolo di un Natale dedicato alla gentilezza e alla cura, in un abbraccio collettivo che parte dal cuore delle città e arriva fino ai luoghi di maggiore fragilità.

Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti dell’associazione a sostegno della clownterapia, attività che attraverso il sorriso, il gioco e la relazione empatica contribuisce a ridurre ansia, paura e solitudine in contesti come ospedali, case di riposo, strutture per persone con disabilità e nelle periferie. Un sostegno concreto che, ogni giorno, porta benessere emotivo a bambini, adulti e anziani in situazioni delicate.

Attiva dal 2010, Teniamoci per Mano APS è oggi una delle realtà di clownterapia più diffuse in Italia, contando oltre 1000 volontari impegnati settimanalmente su tutto il territorio nazionale. Il loro obiettivo è semplice e potentissimo: trasformare il sorriso in uno strumento di cura.

Con “Volontari per un Giorno”, l’associazione vuole offrire a tutti la possibilità di fare parte di questa missione, anche solo per un giorno.

Diventa anche tu “Volontario per un Giorno”

Chiunque lo desideri potrà unirsi ai clown nelle piazze e partecipare attivamente alla distribuzione dei Panettoni del Sorriso. Un modo concreto per vivere l’esperienza della solidarietà e contribuire in prima persona alla diffusione del sorriso.

