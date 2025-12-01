Garanzie accessorie auto: come capire quali servono davvero al tuo profilo di guida

AgenPress. Quando si sottoscrive una polizza RC Auto, la tentazione di scegliere l’opzione più economica è forte. Tuttavia, limitarsi alla sola rca auto, obbligatoria per legge, può esporre l’automobilista a rischi non indifferenti.

Le garanzie accessorie, infatti, rappresentano uno strumento fondamentale per personalizzare la polizza in base al proprio stile di guida, alla frequenza d’uso del veicolo e al contesto in cui si circola. Ma, considerando che aggiungono un costo che può aumentare il premio, come capire quali sono davvero utili?

Le garanzie accessorie sono coperture facoltative, che si aggiungono alla Responsabilità Civile e intervengono in casi non previsti dalla polizza base. Tra le più comuni troviamo:

Infortuni del conducente . Tutela chi è alla guida anche in caso di sinistro con colpa, coprendo spese mediche, ricoveri e invalidità permanente.

. Tutela chi è alla guida anche in caso di sinistro con colpa, coprendo spese mediche, ricoveri e invalidità permanente. Furto e incendio . Protegge il veicolo dai danni causati da furti totali o parziali, rapine, esplosioni e incendi. È particolarmente indicata per auto nuove, di valore e per tutti quei modelli commerciali presi di mira .

. Protegge il veicolo dai danni causati da furti totali o parziali, rapine, esplosioni e incendi. È particolarmente indicata per auto nuove, di valore e per tutti quei . Eventi naturali e atti vandalici . Utile per chi vive in zone soggette a grandine, alluvioni o episodi di vandalismo.

. Utile per chi vive in zone soggette a grandine, alluvioni o episodi di vandalismo. Assistenza stradale . Garantisce supporto 24 ore su 24 in caso di guasto, incidente o foratura, anche all’estero.

. Garantisce supporto 24 ore su 24 in caso di guasto, incidente o foratura, anche all’estero. Tutela legale . Offre il supporto di un avvocato in caso di controversie civili o penali legate alla circolazione.

. Offre il supporto di un avvocato in caso di controversie civili o penali legate alla circolazione. Kasko e Mini Kasko. Coprono i danni al proprio veicolo anche in caso di responsabilità, con la Mini Kasko limitata alle collisioni con altri veicoli identificati.

Coprono i danni al proprio veicolo anche in caso di responsabilità, con la Mini Kasko limitata alle collisioni con altri veicoli identificati. Cristalli. Rimborsa la riparazione o sostituzione di parabrezza, lunotto e vetri laterali danneggiati.

La scelta delle garanzie accessorie dovrebbe partire da una valutazione del proprio profilo di guida. Chi percorre molti chilometri ogni giorno, ad esempio, potrebbe trovare utile la garanzia Infortuni del conducente e l’Assistenza stradale. Chi vive in città con alto tasso di furti o vandalismi dovrebbe considerare Furto e Incendio e Atti vandalici. Chi guida un’auto nuova o di valore potrebbe trarre vantaggio dalla Kasko.

Un altro elemento da considerare è il rapporto tra costo e beneficio. Aggiungere garanzie accessorie, come abbiamo già detto, può comportare un aumento del premio, ma a volte può evitare spese ben più elevate in caso di sinistro. È quindi importante non scegliere solo in base al prezzo, ma anche alla copertura effettiva che si desidera ottenere.

In questo contesto, ConTe.it, distributore appartenente al Gruppo Admiral, offre un approccio particolarmente flessibile: durante il calcolo del preventivo online è possibile personalizzare la polizza selezionando solo le garanzie realmente utili. Il portale guida l’utente nella scelta, illustrando in modo chiaro cosa copre ogni garanzia e in quali situazioni può rivelarsi vantaggiosa. Inoltre, la gestione completamente digitale consente di modificare le opzioni in autonomia, anche dopo la sottoscrizione, direttamente dall’Area Personale.

La trasparenza delle condizioni, la possibilità di attivare le garanzie in modo semplice, e l’Assistenza Clienti professionale e disponibile rendono ConTe.it una scelta solida per chi cerca una polizza su misura, senza costi superflui.

In un mercato sempre più orientato alla personalizzazione, la capacità di adattare la copertura alle proprie esigenze è un valore aggiunto che può fare la differenza.