Firmato Accordo Quadro tra Ordine di Malta e Campus Bio-Medico di Roma: una nuova alleanza per la ricerca, la formazione e l’assistenza sanitaria

AgenPress. È stato firmato presso la sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma l’Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), la Rome Biomedical Campus University Foundation, l’Università Campus Bio-Medico di Roma e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

L’accordo, della durata di tre anni rinnovabili, segna l’avvio di una collaborazione strategica tra istituzioni che condividono valori comuni radicati nella tradizione cristiana e nella centralità della persona, con l’obiettivo di promuovere eccellenza in ambito clinico-assistenziale, formativo e di ricerca scientifica.

Hanno preso parte all’incontro e alla cerimonia della firma le autorità del Campus Bio-Medico e gli esponenti di ACISMOM: il Presidente dell’Associazione Italiana Lorenzo Borghese, i membri del Consiglio dell’Associazione ed il Gran Priore di Napoli e Sicilia Fra’ Nicolò Custoza de Cattani.

Le aree di collaborazione

L’intesa prevede lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati in aree cliniche strategiche quali ortopedia, riabilitazione neuromotoria, diabetologia ed endocrinologia, oncologia e genetica medica. Particolare attenzione sarà dedicata alla ricerca scientifica su malattie dell’apparato locomotore, neuroscienze, malattie neurodegenerative e oncologia.

Sul fronte formativo, l’accordo favorirà tirocini per studenti e specializzandi presso le strutture sanitarie dell’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta, tra cui l’Ospedale San Giovanni Battista di Roma e i tredici ambulatori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale presenti sul territorio nazionale, sette dei quali nel Lazio. Sono inoltre previste attività di aggiornamento professionale e cooperazione universitaria nazionale e internazionale.

Un aspetto innovativo dell’accordo riguarda la disponibilità delle parti a promuovere progetti di collaborazione per interventi a supporto in occasione di pubbliche calamità e progetti di cooperazione internazionale, valorizzando il ruolo preminente dell’Associazione Italiana e del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta in questo ambito.

Alla cerimonia della firma erano presenti quali firmatari: Alessandro Pernigo, Presidente della Rome Biomedical Campus University Foundation, Andrea Rossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Paolo Sormani, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, e Edoardo Bellomo, Direttore Generale per le attività sanitarie dell’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta.

Hanno partecipato all’incontro anche il Presidente dell’Università e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti, il Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Rocco Papalia e il Presidente Onorario dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Presidente dell’Advisory Board della Rome Biomedical Campus University Foundation Paolo Arullani.

“Questo accordo rappresenta un momento importante per l’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta e per tutte le istituzioni coinvolte”, ha dichiarato Edoardo Bellomo. “Unendo le nostre competenze nell’assistenza riabilitativa e nei servizi ambulatoriali con l’eccellenza scientifica e formativa del Campus Bio-Medico, potremo offrire risposte ancora più qualificate ai bisogni di salute dei pazienti’.

“Questa collaborazione – ha affermato Lorenzo Borghese – rafforza inoltre la nostra capacità di intervento nelle emergenze sanitarie e nei progetti di cooperazione internazionale, ambiti nei quali l’Associazione è da sempre impegnata con spirito di servizio e dedizione”.

“Questo accordo nasce da un comune sentire, dall’ispirazione cristiana delle nostre iniziative e dal desiderio di impegnarci per il benessere della persona”, ha sottolineato il Presidente dell’Università e del Policlinico Campus Bio-Medico Carlo Tosti. “Siamo lieti di collaborare per realizzare progetti che valorizzeranno le diverse anime del Campus Bio-Medico di Roma: l’assistenza, la formazione e la ricerca scientifica. Grazie alla Biomedical University Foundation per questo accordo che ci permetterà di condividere con l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) competenze ed esperienze per offrire ai nostri studenti e professionisti nuove occasioni di formazione e di crescita umana e professionale”.

Il Presidente della Rome Biomedical Campus University Foundation Alessandro Pernigo ha concluso: “Da oggi prende forma una collaborazione che mette a sistema due realtà unite da una visione valoriale profonda. Questo accordo ci permetterà di sviluppare progetti ad alto impatto per la ricerca, la formazione e la cura, ponendo la persona al centro e generando nuove opportunità di crescita per ricercatori, studenti e professionisti”.