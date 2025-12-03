Stati Uniti. I miliardari finanziano la presidenza di Donald Trump

non gravato dai limiti di finanziamento della campagna elettorale, il comitato per l’insediamento di Trump nel 2025 ha raccolto la cifra record di 245 milioni di dollari, quasi il triplo del totale del 2017 e quattro volte la cifra raccolta dal presidente Biden nel 2021.

con il presidente, tra cui Palantir, Coinbase e Oracle.

Sala da ballo della Casa Bianca:

Trump ha dato il via ai lavori per una sala da ballo di 8.400 metri quadrati che sostituirà parte dell’ala est. Finora, la Casa Bianca ha

reso pubblico

un elenco di 37 finanziatori, tra aziende e privati, tra cui importanti aziende tecnologiche, appaltatori della difesa, aziende di criptovalute e alleati di lunga data di Trump. Alcuni sono rimasti anonimi.