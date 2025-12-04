Leone XIV sopprime la Commissione per le donazioni alla Santa Sede

AgenPress. Leone XIV sopprime la Commissio de donationibus pro Sancta Sede, istituita da Papa Francesco l’11 febbraio scorso.

Composta da cinque membri, la Commissio era presieduta da monsignor Roberto Campisi, ex assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato che Leone XIV lo scorso 27 settembre ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l’Unesco, con l’incarico di seguire anche l’attività delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche.

Lui e gli altri membri “cessano immediatamente dal loro incarico”– si legge – nella “risoluzione” e delle “raccomandazioni” approvate e presentate dal Consiglio per l’Economia ai sensi dell’art. 207 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, ovvero l’articolo riguardante la tutela dei beni, i rischi patrimoniali, le risorse umane e finanziarie da gestire “con prudenza, efficienza e trasparenza”.

La Commissione era nata con il compito specifico di “incentivare le donazioni con apposite campagne” presso fedeli, episcopati e benefattori, nonché “reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ferme restando l’autonomia e le competenze proprie di ciascun Ente, secondo la normativa vigente”.

Previe consultazioni anche con “persone esperte in materia”, Papa Leone dunque delibera l’abrogazione dello Statuto della medesima Commissio de donationibus pro Sancta Sede. Con lo Statuto abrogati pure “eventuali atti finora adottati e Regolamenti eventualmente predisposti dalla Commissio” che “pertanto non avranno più alcuna forza canonica o giuridica”. Oltre a questo stabilisce che “tutti i beni che attualmente appartengono alla Commissio devono essere destinati alla Santa Sede”. Delegato è il presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), monsignor Giordano Piccinotti, e ha “facoltà di subdelegare, a procedere alla liquidazione della Commissio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente”.