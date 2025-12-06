Domenico Scilipoti Isgrò: “Aumentare attrattività atenei italiani”

AgenPress. “Il recente rapporto pubblicato dal CNEL rileva la scarsa attrattività all’estero delle università italiane che pure eccellono in qualità degli studi. Su dieci studenti in esame infatti, nove sono italiani che abbandonano il Paese e il sistema universitario ed uno solo è lo studente straniero che sceglie l’Italia con un preoccupante meno nove.

Bisogna invertire la rotta rendendo più appetibili i nostri atenei nei programmi e nel welfare. In tante città infatti gli studenti non trovano mense e pagano fitti insostenibili. Il nostro Paese è al centro del Mediterraneo e con un sistema universitario più accattivante e favorevole nei costi potrebbe attirare studenti e ingegni dai Paesi del bacino Mediterraneo.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.