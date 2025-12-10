type here...

Conference League, la Fiorentina al Franchi contro la Dinamo Kiev per ritrovare certezze

Calcio
AgenPress. La Fiorentina di Paolo Vanoli si rituffa in Conference League alla ricerca di una gioia in un momento particolarmente complicato in campionato. I viola riceveranno la visita della Dinamo Kiev al Franchi in occasione della quinta giornata del maxi girone unico di Conference. Come riporta l’agenzia Agimeg, con 6 punti in quattro partite Kean e compagni stazionano in diciassettesima posizione, mentre gli avversari sono ventisettesimi con soli 3 punti.

La Fiorentina, dopo i due successi contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna, ha perso le due gare contro il Mainz e l’AEK Atene. La formazione ucraina di Igor Kostyuk, dopo il netto 6-0 rifilato allo Zrinjski Mostar, è stata piegata 2-0 in trasferta dall’Omonia Nicosia nel turno precedente.

