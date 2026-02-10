News di Serie B tra top e flop nell’ultimo mese

AgenPress. Il campionato di Serie B è molto combattuto in questo periodo, per qualità di gioco possiamo tranquillamente parlare di Serie A2, con 12 punti di gap tra zona playoff e zona playout e le quote delle scommesse in costante oscillazione per le statistiche particolarmente tirate, con soli 6 punti dalla quarta all’ottava posizione e sette club coinvolti nella zona playout.

Sono diversi i top e flop che hanno caratterizzato l’ultimo mese, tra club che stanno vincendo tutto, e squadre che hanno ammazzato tutte le loro possibilità con la casella delle vittorie a 0 negli ultimi 450 minuti di gioco.

Venezia super top

Il Venezia sta facendo piazza pulita di tutte le squadre che incontra nel suo cammino, con uno score di 5 vittorie fino alla 21esima giornata, risultato destinato a migliorare con il secondo posto dietro al Frosinone. La Serenissima ci presenta il miglior reparto offensivo della categoria, un attacco da oltre 40 gol.

Mega flop della Reggiana

Di contro, la Reggiana sta vivendo un periodo statisticamente opposto, un universo totalmente negativo con 5 sconfitte consecutive fino alla 21esima giornata. Gli Emiliani rischiano di finire nel baratro della zona playout e devono porre rimedio alla situazione quanto prima, negli ultimi 5 match soltanto 4 reti segnate e 10 subite.

Cesena, Avellino e Catanzaro flop

Il Catanzaro è riuscito a guadagnare almeno 7 punti fino alla 21esima giornata nelle ultime 5 gare, restando in bilico tra i margini della zona playoff, Cesena e Avellino hanno fallito diverse occasioni e non riescono più a prendere la retta via che conduce alla top 8 della classifica.

Samp da più di un anno e mezzo in zona retrocessione

Anche il Padova e lo Spezia stentano, con la Sampdoria che non riesce a uscire dalla zona retrocessione da un anno e mezzo, ormai. Nei primi 21 match i Blucerchiati hanno totalizzato 4 vittorie, 7 pareggi e ben 10 sconfitte.

Top Juve Stabia e Carrarese

Guardando alle statistiche degli ultimi 5 match per Carrarese e Juve Stabia, la situazione è tutta rose e punti conquistati. Le Vespe sono riusciti nell’impresa di mettere in cassaforte 11 punti su 15, mentre i Dragoni Marmiferi hanno guadagnato 10 punti.

Anche Sudtirol e Palermo viaggiano a questi ritmi statisticamente ossessivi, per una zona playoff sempre più agguerrita e una qualità di gioco che arriva sempre di più a toccare un livello Serie A2.

Frosinone ancora favorito

Con un punto in più alla 21esima giornata sul Venezia, il Frosinone domina la classifica e anche le quote serie b delle favorite. Con il secondo miglior reparto offensivo, i Ciociari quando vedono Serie A puntano dritto al successo, per tornare nella categoria che conta senza passare dai playoff.

La Serie B tra over e under

Le squadre che hanno terminato più match con un risultato a trazione over 2.5, sono il Pescara con 14 gare su 21, ma anche Venezia e Reggiana con 13 match su 21. Entella, Sudtirol e Palermo prediligono i risultati sul filo del rasoio a trazione under 2.5, ossia con meno di tre gol totali. La Carrarese è il club che ha terminato più match a reti inviolate, ossia 0 – 0, infatti, i Dragoni sono a quota 4 under 0.5 su 21.