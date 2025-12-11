Per la prima volta in Piazza San Pietro il “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali” dell’Associazione Pet Carpet

AgenPress. Una svolta storica e un grande traguardo di civiltà e spiritualità: per la prima volta nella storia del Giubileo la Santa Sede ospiterà un evento dedicato esclusivamente agli operatori e agli amici degli animali. L’iniziativa, intitolata “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali”, è promossa e organizzata dall’Associazione Pet Carpet, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo.

L’evento è indirizzato a tutte le figure che quotidianamente sono impegnate in prima linea per la tutela dell’ambiente e degli animali, unendo idealmente il cammino al clima di riflessione e celebrazione ispirato ai valori perseguiti da San Francesco d’Assisi. Un momento unico di incontro e consapevolezza che prevede un programma intenso su tre giornate, dal 12 al 14 dicembre 2025, in diverse location romane. Il Programma Dettagliato Venerdì 12 Dicembre: L’Incontro con gli studenti L’evento prenderà il via con un incontro dedicato ai giovani. Presso le scuole dell’infanzia “Airone” e “Bianconiglio” del IV Municipio di Roma Capitale, premiate al Festival Inclusivo “Mi fa un baffo il gatto nero”, gli studenti incontreranno il celebre cagnolino del web “Joy Barboncino Toy” e la sua compagna umana Sara Cicolani, che leggerà estratti del suo libro “Le favole di Joy” per un viaggio attraverso le emozioni, la fiducia, il rispetto e l’amore incondizionato. Sabato 13 Dicembre: Passeggiata e Tavola Rotonda

* Ore 14:30 | Passeggiata a 6 Zampe: In Largo Marcello Mastroianni, si terrà la “Passeggiata a 6 zampe e 1 unico cuore” con Fabrizio Innocenzi, presidente dell’Associazione Animali in Famiglia per un percorso educativo e di consolidamento della relazione uomo – animale. Tutti possono partecipare gratuitamente con i propri cani, previa prenotazione. I partecipanti riceveranno un ricordo della giornata.

* Ore 16:30 | Tavola Rotonda: Presso la sede UNAR, in Via Aldrovandi 16, si aprirà la tavola rotonda, intitolata “Gli animali della nostra vita: prima, durante, dopo di noi. Il ruolo degli operatori e dei volontari”. L’incontro, curato da Rosalba Matassa (responsabile scientifica Pet Carpet), dall’avvocato Luca Roberto Sevardi (legale dell’associazione), e dalla stessa Presidente Federica Rinaudo, vedrà il saluto di benvenuto da parte di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, e la presenza di relatori e ospiti per approfondire il ruolo degli animali nel ciclo della nostra vita. Nell’occasione, saranno assegnati riconoscimenti a coloro che si sono distinti per progetti solidali a tema e anche uno dedicato a Papa Leone XIV. L’associazione Pet Carpet in occasione della sua intronizzazione gli aveva già dedicato una grande tela con impronte di zampe e manine dei bambini su idea dell’artista Marco Jpet.

La giornata di domenica si concentrerà sui momenti spirituali e sul pellegrinaggio nel cuore della Città del Vaticano: Domenica 14 Dicembre: Il Cuore Spirituale in VaticanoLa giornata di domenica si concentrerà sui momenti spirituali e sul pellegrinaggio nel cuore della Città del Vaticano: * 10:30: Santa Messa (Piazza San Pietro)

* 12:00: Angelus (Piazza San Pietro)

* 15:00: Pellegrinaggio (Piazza Pia)