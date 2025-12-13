type here...

Inondazioni Indonesia: 1.003 morti e 218 persone risultano disperse

AgenPress. Il bilancio delle vittime delle recenti inondazioni e frane che hanno colpito l’Indonesia ha raggiunto quota 1.003, mentre 218 persone risultano disperse, ha annunciato oggi la National Disaster Mitigation Agency.

Le inondazioni che hanno colpito le province di Sumatra Settentrionale, Sumatra Occidentale e Aceh due settimane fa hanno ferito anche 5.400 persone, mentre 1,2 milioni di persone vivono ancora in rifugi temporanei.

Si tratta di uno dei peggiori disastri che hanno colpito l’isola di Sumatra negli ultimi anni, in particolare la provincia di Aceh, nella sua estremità occidentale, dove centinaia di persone hanno perso la vita.

Il governo indonesiano è stato criticato per non aver dichiarato lo stato di calamità naturale, che avrebbe consentito operazioni di soccorso più rapide e un migliore coordinamento. 

 

 

