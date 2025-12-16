type here...

Previsioni Meteo del 17 Dicembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 17 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge tra Romagna, Veneto e Friuli. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Al pomeriggio fenomeni in esaurimento con schiarite al Nord-Ovest. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi soprattutto al Nord-Est.
 

AL CENTRO – Residua instabilità sulle regioni centrali con possibili piovaschi da isolati a sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto in Abruzzo. Tra la serata e la notte tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale rialzo da Nord a Sud.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits