Conference League, Fiorentina in crisi ma in corsa per la qualificazione agli ottavi

AgenPress. Ultimo turno del maxi girone unico di Conference League. La Fiorentina di Paolo Vanoli sarà impegnata in trasferta allo Stade de la Tuiliere contro il Losanna giovedì 18 dicembre (calcio d’inizio alle 21:00).

Come riporta l’agenzia Agimeg, occasione importante per la formazione viola per acciuffare un posto tra le prime otto che qualificano direttamente agli ottavi di finale.

Il Losanna di Peter Zeidler, come la Fiorentina, può ancora sperare di qualificarsi tra le prime otto. La squadra svizzera, sedicesima a quota 8 punti, ha sin qui collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno Bair e compagni hanno pareggiato 0-0 in Finlandia sul campo del KuPS.

Fiorentina in crisi nera in campionato (ultimo posto con 6 punti e ancora nessuna vittoria), con il solo percorso europeo che sin qui ha regalato magre consolazioni. Kean e compagni sono ancora in piena corso per entrare tra le prime otto – che vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi di finale -. La Fiorentina si trova attualmente in undicesima posizione con 9 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte. Nella gara precedente al Franchi Kean e Gudmundsson hanno regalato i tre punti battendo 2-1 la Dinamo Kiev.