Acquistato Palazzo Benso sede del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

AgenPress. Il Segretariato generale del Consiglio di Stato ha portato a termine un’articolata e complessa operazione immobiliare, che ha condotto all’acquisto dello storico Palazzo Benso di Palermo, già sede del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Con tale operazione si è garantita l’assegnazione definitiva di una sede prestigiosa al Tar, chiuso un risalente contenzioso e si sono altresì conseguiti gli obiettivi di ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche, ridurre la spesa corrente e semplificare le procedure per la manutenzione dell’edificio.

Per la Giustizia amministrativa, l’atto è stato sottoscritto dal Presidente Giulio Castriota Scanderbeg. Segretario generale del Consiglio di Stato, accompagnato dalla Consigliere Desirèe Zonno, Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.