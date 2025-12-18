Serie A, big match all’Allianz Stadium: la Roma di Gasperini fa visita alla Juventus

AgenPress. Big match all’Allianz Stadium sabato 20 dicembre (ore 20:45). In occasione della sedicesima giornata di Serie A, la Juventus di Luciano Spalletti riceverà la visita della Roma di Gian Piero Gasperini.

La Juventus, quinta con 26 punti, è distante quattro punti dal quarto posto occupato proprio dalla Roma. I bianconeri, che sin qui hanno collezionato 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, dopo la sconfitta per 2-1 al Maradona contro il Napoli dell’ex Antonio Conte, hanno svoltato con il blitz al Dall’Ara contro il Bologna (1-0 deciso da Juan Cabal).

La Roma, che vanta la miglior difesa del campionato con soli 8 gol subiti, ha sin qui conquistato 10 vittorie e incassato 5 sconfitte. I giallorossi, quarti a quota 30 punti, sono a tre punti dalla capolista Inter. Soulé e compagni hanno rialzato la testa in campionato dopo le due sconfitte di fila per 1-0 contro il Napoli e il Cagliari. Nell’ultimo match all’Olimpico un gol di Wesley ha steso il Como di Cesc Fabregas.