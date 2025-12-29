type here...

Zelensky: “Qualsiasi piano per porre fine alla guerra dovrà essere firmato da quattro parti: Ucraina, Europa, America e Russia”

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il controllo della regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, e della centrale nucleare di Zaporizhia occupata dalla Russia rimane una questione irrisolta nel piano di pace in 20 punti.

Parlando con i giornalisti, ha affermato che i colloqui su una zona economica libera nel Donbass continuano, ma dovrebbero includere il popolo ucraino e che il pacchetto di welfare previsto per l’Ucraina del dopoguerra include un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

Zelensky ha anche affermato che qualsiasi piano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia dovrebbe essere firmato da Kiev, Mosca, Washington e dagli europei.

“Se andiamo avanti, e spero davvero che andremo avanti in fretta, con un piano in 20 punti, questo dovrà essere firmato da quattro parti: Ucraina, Europa, America e Russia”, ha dichiarato durante un briefing online per i giornalisti.

