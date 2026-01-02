type here...

Il dolore del Papa per le vittime dell’incendio a Crans-Montana

AgenPress. Appresa la notizia del tragico incendio avvenuto la notte dell’1 gennaio, a Crans-Montana, in Svizzera, che ha provocato più di 40 morti e numerosi feriti, Leone XIV ha voluto unirsi “al dolore delle famiglie” coinvolte “e dell’intera Confederazione Elvetica” inviando un telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin”, al vescovo della diocesi di Sion, monsignor Jean-Marie Lovey.

Il Pontefice esprime la sua “partecipazione e sollecitudine” ai parenti delle vittime e prega Dio affinché accolga quanti hanno perso la vita “nella Sua dimora di pace e luce” e “sostenga il coraggio di quanti soffrono nel cuore o nel corpo”. L’auspicio del Papa è che “la Madre di Dio, nella sua tenerezza”, possa portare “il conforto della fede a tutte le persone colpite da questa tragedia conservandole “nella speranza”.

