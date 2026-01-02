Musica e colori per un Capodanno da record: trionfa la Rome Parade 2026

Svetlana Celli: «Eventi come questo valorizzano il patrimonio culturale»

AgenPress. È stato un successo la Rome Parade 2026, evento patrocinato da Roma Capitale ed ENAC, che ieri – nel giorno di Capodanno – ha inondato le vie del centro storico con musica, colori ed entusiasmo grazie alle marching band provenienti da tutto il mondo. Alla manifestazione ha preso parte anche la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, che ha tagliato il nastro inaugurale e salutato artisti, famiglie e turisti presenti.

La parata, giunta alla sua 19ª edizione, si è confermata il più grande spettacolo in Italia dedicato alle marching band e ai gruppi di cheerleader statunitensi, affiancati per l’occasione da formazioni italiane folkloristiche e tradizionali. Un ideale abbraccio tra l’Italia e il Mondo che, anche quest’anno, ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto.

A partire dalle 15:30, il corteo ha attraversato Piazza del Popolo, via del Corso e Piazza di Spagna, regalando a romani e visitatori un pomeriggio di festa, energia e condivisione. Un caleidoscopio di suoni e coreografie che ha celebrato l’incontro tra culture diverse, inaugurando il nuovo anno all’insegna della gioia e della partecipazione.

«La Rome Parade è ormai un appuntamento simbolo del Capodanno romano, capace di unire musica, cultura e spettacolo nelle vie del centro storico. Vedere cittadini, famiglie e turisti provenienti da tutto il mondo partecipare con entusiasmo dimostra quanto Roma sappia essere una città aperta e internazionale. Eventi come questo valorizzano il patrimonio culturale, promuovono l’incontro tra tradizioni diverse e generano ricadute positive in termini di turismo, economia e immagine della città, inaugurando il nuovo anno all’insegna della festa e della condivisione», afferma Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina.

Soddisfazione anche da parte degli organizzatori. Lizzie Bone, Direttrice della Parata per Destination Events Ltd, ha commentato: «Roma ha accolto ancora una volta artisti dagli Stati Uniti e da tutta Italia, confermando la sua vocazione internazionale e la sua capacità di unire tradizioni e comunità diverse. La città si conferma una delle mete globali più ambite delle festività natalizie, grazie anche alla Rome Parade, evento di rilievo internazionale nel settore musicale, dell’intrattenimento e del turismo culturale.»

Il concerto itinerante ha visto la partecipazione di numerosi ensemble statunitensi, tra cui le Disco Amigos di New Orleans, la Key West High School Band dalla Florida, la Mission San Jose High School Warrior Marching Band and Color Guard, la Bloomington All Star Marching Band, la Esperanza Flores Ballet Folklorico, la Palm Springs High School Marching Band, la Spirit of America Productions da Dallas, la Waubonsie Valley High School e la Lake Zurich High School Marching Band dall’Illinois, la Corning Painted Post High School Hawks Marching Band da New York e la Varsity Spirit All American, che riunisce cheerleader e performer selezionati nei campi estivi della Varsity Spirit. Accanto ai gruppi americani hanno sfilato anche numerose realtà italiane, tra cui la Folkloristica Band di Bettolle, i Caferza di Giulianova, la Frustica di Faleria e altri ensemble che hanno animato il percorso con musica e tradizioni popolari.

L’ingresso gratuito ha favorito una grande partecipazione di pubblico, trasformando il Primo dell’anno in una festa collettiva tra le meraviglie di Roma, nel segno della cultura, della musica e dello spettacolo.