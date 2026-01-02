Serie A, l’Inter cerca la rivincita di Riad: Bologna tabù da sfatare

AgenPress. La diciottesima giornata di Serie A si chiuderà domenica sera con il posticipo Inter-Bologna (ore 20:45). A San Siro i nerazzurri di Cristian Chivu affronteranno i rossoblù di Vincenzo Italiano a distanza di 17 giorni dall’ultimo incrocio in semifinale di Supercoppa Italiana.

L’Inter è attualmente in vetta al campionato con 36 punti (+1 sul Milan, +2 sul Napoli e +3 sulla Roma). I nerazzurri, dopo il ko proprio contro il Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia (1-1 al 90′, poi successo rossoblù 3-2 ai rigori), nell’ultimo turno di campionato hanno sconfitto 1-0 l’Atalanta a Bergamo.

Orsolini e compagni, settimi in classifica con 26 punti, non vincono in campionato dal 22 novembre (0-3 in trasferta a Udine). Il Bologna è reduce dal pareggio interno per 1-1 nel derby emiliano con il Sassuolo.