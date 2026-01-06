Leader Volenterosi. Dichiarazione congiunta sulla Groenlandia. La sicurezza dell’Artico rimane una priorità fondamentale per l’Europa

AgenPress. A seguire la dichiarazione congiunta sulla Groenlandia del Presidente del Consiglio Meloni, del Presidente della Repubblica Francese Macron, del Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Merz, del Primo Ministro della Repubblica di Polonia Tusk, del Presidente del Governo del Regno di Spagna Sánchez, del Primo Ministro del Regno Unito Starmer e del Primo Ministro del Regno di Danimarca Frederiksen.

Dichiarazione congiunta sulla Groenlandia

La sicurezza dell’Artico rimane una priorità fondamentale per l’Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica.

La NATO ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando i loro sforzi. Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell’Artico e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca, inclusa la Groenlandia, fa parte della NATO.

La sicurezza nell’Artico deve quindi essere raggiunta collettivamente, in collaborazione con gli alleati della NATO, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini. Si tratta di principi universali e non smetteremo di difenderli.

Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questa impresa, in quanto alleati della NATO e attraverso l’accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951.

La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che li riguardano.