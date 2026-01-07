Ursula von der Leyen: “La riunificazione di Cipro rimane una priorità assoluta per l’Unione Europea”

AgenPress. La riunificazione di Cipro rimane una “priorità assoluta” per l’Unione Europea, ha affermato oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, collegando la divisione di lunga data dell’isola ai più ampi principi europei che si applicano “ugualmente alla Groenlandia”.

Intervenendo alla cerimonia di apertura della presidenza cipriota, Ursula von der Leyen ha affermato che l’UE “farà tutto il possibile per garantire il successo del processo guidato dalle Nazioni Unite”, esprimendo la speranza che il 2026 possa portare “un rinnovato slancio verso una Cipro riunificata”.

Ha anche osservato che pochi luoghi nell’Unione Europea comprendono così chiaramente cosa significhi convivere con le conseguenze della divisione e, allo stesso tempo, rifiutarsi di lasciare che la divisione determini il futuro.

“Ecco perché è così appropriato che Cipro assuma la presidenza dell’UE in questo momento. L’Unione europea stessa è nata da un conflitto”, ha affermato, aggiungendo che l’UE non è perfetta, ma è una promessa: che la cooperazione è più forte dello scontro e che il diritto è più forte della violenza.

“Principi che si applicano non solo alla nostra Unione Europea, ma anche alla Groenlandia”, ha affermato, aggiungendo che Cipro conferisce alla sua presidenza un’autorità morale unica.

Ursula von der Leyen ha descritto Cipro come un Paese che incarna “il meglio dell’Europa”, unendo tradizione e innovazione e traendo forza “dalla nostra storia mentre plasmiamo il futuro”. Riferendosi a Nicosia come uno dei centri di startup tecnologiche in più rapida crescita in Europa, ha osservato che gli innovatori dell’intelligenza artificiale stanno sviluppando le tecnologie del futuro “all’ombra delle chiese bizantine”.

Ursula von der Leyen ha inoltre sottolineato che la sicurezza dell’Europa inizia dall’Ucraina, ribadendo che “la sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa” e ha ribadito l’impegno dell’UE per una pace giusta e duratura, nonché per il percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE.

“L’incontro di ieri a Parigi è stato un passo molto importante in questa direzione. Continueremo a far progredire il cammino dell’Ucraina e della Moldavia verso l’Unione Europea, perché un’Ucraina libera e prospera e una Moldavia unita e prospera appartengono all’UE”, ha affermato.

Ha inoltre sottolineato la necessità di un’Unione più competitiva, che leghi competitività e indipendenza. Ciò, ha affermato, richiede la riduzione della burocrazia superflua, il completamento del mercato unico, l’eliminazione delle barriere tra le economie e la promozione dell’Unione del risparmio e degli investimenti per sbloccare i finanziamenti per il futuro dell’Europa.

Concludendo il suo discorso, Ursula von der Leyen ha invocato Zenone di Cizio, il fondatore cipriota della filosofia stoica, descrivendo una filosofia basata su saggezza, giustizia e coraggio. “Lo stoicismo ci insegna a non temere le sfide, ma ad affrontarle con chiarezza e determinazione”, ha affermato, aggiungendo che questo è ciò che Cipro ha fatto nel corso della sua storia, ed è ciò che l’Europa deve ora fare collettivamente.

Si è congratulato con Cipro per aver assunto la presidenza del Consiglio e ha concluso con le parole: “Lunga vita all’Europa”.