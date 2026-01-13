Nasce il polo editoriale “Consorzio Informazione Senza Confini”: una nuova rete per un giornalismo libero e collaborativo

AgenPress. Prende forma un nuovo polo editoriale che punta a ridefinire il modo di fare informazione in Italia e oltre i confini nazionali. Si chiama Consorzio Informazione Senza Confini ed è il risultato di un’alleanza tra testate, professionisti dell’informazione, editori indipendenti e realtà digitali accomunate da un obiettivo chiaro: rafforzare un giornalismo libero, plurale e accessibile.

Il Consorzio nasce come risposta alle difficoltà strutturali che da anni attraversano il settore editoriale: crisi delle risorse economiche, concentrazione dei media, riduzione degli spazi di approfondimento e crescente precarietà del lavoro giornalistico. In questo contesto, l’idea è quella di fare rete, condividendo competenze, contenuti, infrastrutture tecnologiche e strategie editoriali, senza rinunciare all’autonomia delle singole realtà aderenti.

Al centro del progetto c’è una visione dell’informazione come bene comune, capace di superare barriere geografiche, culturali e linguistiche. Il Consorzio si propone di valorizzare il giornalismo d’inchiesta, l’approfondimento tematico, l’informazione locale e internazionale, dando spazio a voci spesso marginalizzate nei grandi circuiti mediatici.

Dal punto di vista operativo, il polo editoriale prevede la creazione di una piattaforma condivisa ((www.ciscnetwork.it) per la produzione e la distribuzione dei contenuti, oltre a servizi comuni che vanno dalla formazione professionale al supporto legale e tecnologico. Un modello cooperativo che mira a garantire sostenibilità economica e qualità dell’informazione, puntando su innovazione digitale e nuove forme di partecipazione dei lettori.

Non meno importante è l’impegno sul piano etico. Il Consorzio Informazione Senza Confini (CISC) intende adottare standard rigorosi in materia di verifica delle fonti, trasparenza, indipendenza editoriale e rispetto dei diritti umani, contrastando attivamente disinformazione e propaganda.

In un panorama mediatico in continua trasformazione, la nascita di questo polo editoriale rappresenta un segnale significativo: la volontà di costruire un’alternativa credibile ai modelli tradizionali, scommettendo sulla collaborazione anziché sulla competizione. Un progetto ambizioso che punta a restituire centralità all’informazione di qualità e al ruolo sociale del giornalismo.

Ad oggi i soci fondatori che ne fanno parte sono:

www.aiscnews.it

www.agenpress.it

www.agenziastampaitalia.it

www.unitiperunire.org

www.amsimed.org

Hanno inoltre aderito oltre 25 testate internazionali

Direttore responsabile del Consorzio Informazione Senza Confini (Cisc) Foad Aodi

Vice direttore del Consorzio Informazione Senza Confini (Cisc) Aurelio Coppeto

Vice direttore del Consorzio Informazione Senza Confini (Cisc) Ettore Bertolini